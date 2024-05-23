Meteoroloji uyardı, sağanak ne cadde bıraktı ne sokak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından pek çok sağanağa teslim oldu. Sağanağın etkili olduğu başta Bursa, Isparta ve Düzce olmak üzere bazı illerde konutları su bastı, cadde ve sokaklar suya gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün çok sayıda il için yağış uyarısı verdi. Sağanağın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BURSA

Gürsu ve Kestel'de şiddetli yağış sebebiyle yollar dereye döndü. Gürsu'nun İpekyolu Mahallesi'nde bulunan 6 toplu konut bloğunun zemin katlarını ve bir kapıcı dairesi olarak kullanılan evi su bastı.

Bölgeye BUSKİ, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun bir çalışma yürüterek suyla dolan zemin katları boşaltmak için çalışma başlattı. Çamurla kapanan bazı yollar ise kepçenin yolu açması sonrası ulaşıma açıldı.

ISPARTA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Isparta çevrelerinden beklenen kuvvetli yağış uyarısı sonrası Isparta’da aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde etkili olan bilye büyüklüğündeki yağış sonrası vatandaşlar ve trafikte ilerleyen otomobil sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine karşı bazı araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar kafalarına geçirdikleri karton kutu ve şemsiyelerle önlem alırken, bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine sığındı.

BİLECİK

Bilecik'te öğleden sonra başlayan yağış kısa sürerken ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Söğüt'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

KONYA

Konya`nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

DÜZCE

Şehrin dört bir yanında etkili olan sağanak sebebi ile caddelerde göletler oluşurken, bazı köylerde de dolu yağışı etkili oldu. Akçakoca’nın Kirazlı ve Kınık köylerinde dolu yağdı. Dolu sebebi ile bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniye ile kapatırken, fındık bahçeleri de zarar gördü. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

EDİRNE

Edirne`de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.