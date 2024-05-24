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Büyükçekmece'de vahşet! Karısını öldürdükten sonra intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Büyükçekmece&#039;de vahşet! Karısını öldürdükten sonra intihar etti
Büyükçekmece, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece'de Şinasi Çiçek, eşi Ayşe Çiçek'i silahla vurarak öldürdü. Ekipler, Çiçek'in eşini vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Öte yandan Ayşe Çiçek’in eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediği ileri sürüldü.

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 çocuklu evli çift Şinasi Çiçek (46) ile Ayşe Çiçek’in (47) komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi.

Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu.

HEM EŞİNİ HEM KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ekipler, Şinasi Çiçek’in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

İKİ AİLE ARASINDA GERGİNLİK 

Öte yandan Ayşe Çiçek’in eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediği ileri sürüldü.

Olay sonrası iki aile arasında gerginlik yaşanırken polis ekipleri araya girerek müdahale etti. Çiftin cansız bedenleri ise cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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