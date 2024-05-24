Büyükçekmece'de vahşet! Karısını öldürdükten sonra intihar etti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2024 00:09 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 00:23 - Güncelleme:

Büyükçekmece, Haber

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Büyükçekmece'de Şinasi Çiçek, eşi Ayşe Çiçek'i silahla vurarak öldürdü. Ekipler, Çiçek'in eşini vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Öte yandan Ayşe Çiçek’in eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediği ileri sürüldü.