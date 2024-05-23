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Kız istemeden dönüyorlardı... 14 kişi feci kazada yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kız istemeden dönüyorlardı... 14 kişi feci kazada yaralandı
Kaza, Anamur, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'den yola çıkan minibüs tankerle çarpıştı. Gaziantep'e kız istemeye giden minibüsteki yolculardan 6'sı ağır 14'ü yaralandı. 

Feci kaza, Mersin'in Anamur ilçesindeki D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen minibüs ile karşı yönden gelen tanker çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

6'SININ DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kız istemeden dönüyorlardı... 14 kişi feci kazada yaralandı - 1. Resim

Kaza nedeniyle D-400 yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kız istemeden dönüyorlardı... 14 kişi feci kazada yaralandı - 2. Resim

KIZ İSTEMEDEN DÖNÜYORLARDI

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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