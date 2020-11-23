Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum
23.11.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.
Etiketler : AB,
748440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748440.aspx
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