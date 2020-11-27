Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Seçimlerde HDP ile ittifak yaparak bazı belediyeleri kazanan CHP, diyet ödemek için birçok belediyede HDP'li isimlere başkan yardımcılıkları ve birim müdürlükleri gibi görevler dağıttı. CHP-HDP ortaklaşa belediyelerde yolsuzluk için tam gaz çalıştı. Paralar sağa sola saçıldı. Göreve gelen isimlerin kirli işbirlikleri ve CHP'nin gerçek yüzü ayyuka çıkmaya başladı. İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınanlardan birisi Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz... Dosyadaki bilgilere göre HDP kontenjanından meclis üyesi olarak seçildiği değerlendirilen Yavuz'a, daha sonra başkan yardımcılığı görevi verildi. Yavuz'un örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi. Bu son operasyon CHP’li belediyelerde daha önce yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olaylarını akıllara getirdi. Menemen Belediyesinde yaşanan yolsuzluklar gündemdeki yerini korurken diğer yolsuzluklar şöyle:

YALOVA:

Şubat 2020’de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; CHP’li Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Konuya ilişkin İddianamede; Yalova Belediyesi'nden 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

ŞİŞLİ:

Mart 2020’de bir diğer yolsuzluk soruşturması da Şişli’de yaşandı. İçişleri Bakanlığı, 2018’de CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak’ı görevden uzaklaştırmıştı.

SARIYER:

Yine Mart 2020’de CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay'ın çocukları ve kardeşleri üzerinden çok sayıda lüks rezidans satın aldığı iddia edilmişti. Genç'in ruhsat verdiği alanda çocukları adına üç lüks rezidans satın aldığı ortaya çıkmıştı.

ÇORLU:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl Ocak ayında şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ve başkanlığını CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Kadir Albayrak'ın yaptığı Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ, 5 milyon liralık kayıp akaryakıt ile gündeme gelmiş. Olayla ilgili olarak 11 kişi gözaltına alınmıştı.

BAYRAMİÇ:

Çanakkale Bayramiç İlçesi Belediyesi de Mart ayında zimmet iddiasıyla gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Mert Uygun’un, istasyonun gelirlerini bankaya yatırması için yetkilendirdiği sorumlu T. G.’nin 73 bin lirayı bankaya yatırmadığı iddia edilmişti. Kayıp 73 bin liraya ne olduğu, yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.

ESENYURT:

Ağustos ayında, İstanbul’da M.A.'nın liderliğini yaptığı bir suç çetesinin başta Esenyurt olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde yapılmakta olan inşaat projelerini gasp ettiği, inşaat projelerini kendilerine aitmiş gibi gösteren sahte belge düzenleyerek satışa çıkardığı tespit edilmiş ve 48 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ekibinin, söz konusu çeteden 50 daire rüşvet aldığı iddiaları gündeme gelmişti.

ATAŞEHİR:

Ataşehir’de CHP’li Belediye Başkan Battal İlgezdi’nin belediye kaynakları ile yaptığı usulsüzlükler, Sayıştay Raporu ile ortaya çıkmıştı. Sayıştay, Erguvan Barış Parkının yapılması ve 30 yıl süre ile işletilmesi işinde mevzuata aykırı uygulamaları tespit etmişti. Ayrıca Gecekondu Fonu'ndan toplanan paraların amacı dışında kullandığı da raporda yer almıştı. Gecekondu Fonu'ndan toplam 10 milyon 915 bin 207,47 TL'nin amaç dışı kullanıldığı tespit edilmişti.

MALTEPE:

Yolsuzluğa adı karışan CHP’li belediyeler arasına İstanbul’daki Maltepe Belediyesi de bulunuyor. Geçen yıl yaptığı hizmet alım işi ihalesinde Belediye tarafından kiralanan araçların piyasa değerinin beş altı kat üzerinde bir fiyata kiralandığı iddia edilmişti. Kiralanan makam araçlarının aylık kirasının ise 22 bin 788 lira olduğu ileri sürülmüştü.