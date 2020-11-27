Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in aşırı sağcı gazetesi Jerusalem Post'a konuşan terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan Karayılan, "ABD'nin politikalarını gözden geçirerek Kürt halkına karşı daha pozitif olacağını ümit ediyoruz. ABD'ye bizi terör listesinden çıkarma çağrısında bulunuyoruz. PKK, DEAŞ'ın bölgede yayılmasını önlemede büyük rol oynadı. ABD'nin hareketimize karşı bakışını değiştireceğini umuyoruz. Bu şekildeki bir diplomatik yaklaşım hem ABD’nin hem de bölgedeki müttefiklerinin yararına olacaktır" dedi.

ABD arabulucu olsun

ABD'nin Türkiye ile terör örgütü PKK arasında ara bulucu rolü oynama ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Karayılan, ABD ve Avrupa'nın İrlanda'da (İrlanda Kurtuluş Ordusu ve İngiltere arasında) yaptığı gibi, (Türkiye ile PKK arasında da) "bir barış anlaşmasına aracı olabileceğini" söyledi. Karayılan, "ABD ağırlığını koyarsa bunu yapabilir." ifadesini kullandı. Muhabirin, "ABD'nin ara bulucu olması durumundan PKK'dan silah bırakmasını isteyebileceğini" söylemesi üzerine Karayılan, "Türkiye'deki Kürtler tanınmadan, Öcalan dahil tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılmadan silah bırakamayız" dedi.

"Kürtlerin ABD ile ilişki kurmasını destekliyoruz"

"Sovyetler Birliği artık yok. Sizinle aynı ideolojiyi paylaşan Suriyeli Kürtler Amerika'nın bu ülkedeki tek müttefiki. Amerika'yı hala sizin arzularınıza karşı savaşan emperyalist bir devlet olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine Karayılan, ABD ile ilişki kurulmasına karşı olmadıklarını, hatta "ABD ile tüm Kürtler arasındaki muazzam ilişkileri tamamen desteklediklerini" söyledi.

"AK Parti Batı karşıtı"

AK Parti'nin İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni takip ettiğini savunan Karayılan, Osmanlıcı olduğunu söylediği İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin "Ermenilere, Yunanlılara, Süryanilere ve tüm Hristiyanlara karşı soykırım yaptığını" öne sürdü. AK Parti ile MHP ittifakının "Amerika, Batı ve laiklik karşıtı olduğunu" savunan Karayılan, bu iki partinin "yeni Osmanlıcı bir yaklaşımı hayata geçirerek Türkiye'yi İslamlaştırmaya çalıştırdığı ve bu durumun Kürtler, Yunanlılar ve Süryaniler için gerçek bir tehdit olduğu" iddiasında bulundu.

"İsrail'in var olmaya hakkı var"

"Bir Kürt partisi olarak İsrail'e nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Karayılan, İsrail'in var olmaya, Yahudilerin de Filistinliler gibi kendi bağımsız devletlerine sahip olmaya hakları olduğunu söyledi. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü için iki devletli çözüm kapsamında BM kararlarını desteklediklerini ifade eden Karayılan, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilgili olarak ise "İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış antlaşması olması olumlu bir şey." ifadesini kullandı.