MSB: Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
28.11.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Etiketler : FETÖ,
749546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749546.aspx
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