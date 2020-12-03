Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye ve Rusya, işgalden kurtarılan Karabağ’daki ateşkesi gözetlemek için ortak merkez kurması konusunda uzlaşı sağlanırken, önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi beklenen Türk-Rus Ortak Merkezi’nin görev kapsamı da netleşiyor. Bu kapsamda öncü keşif ekiplerinin bölgeye intikal ettiği bildirilirken, ateşkesi denetleme görevi için TSK, Azerbaycan’a gitmeye hazırlanıyor.

İHA’LARLA ATEŞKES TAKİBİ

Bundan sonraki süreçte Azerbaycan’ın belirleyeceği lokasyonda kurulacak ortak merkezde görev yapacak olan TSK, burada ateşkes ihlalleri, tespit, gözlem faaliyeti yürütecek. Ateşkes ihlalini engellemeye yönelik tedbirler alacak, şikâyet ve ihlaller olduğu zaman sahada incelemelerde bulunacak. TSK, bu faaliyetlerin kapsamında İHA’lardan da yararlanacak.

Merkezde görev yapacak asker sayısı ve askerlerin hangi bölgede konuşlanacağı Rusya ve Türkiye tarafından gizli tutuluyordu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, önceki gün yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki ateşkesi denetlemekte görev alacak Rus-Türk Ortak Merkezinde eşit sayıda personel olacağını açıkladı.

İRTİBAT BÜROLARI OLUŞTURULACAK

Güvenli kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi için Gence ve Berde rayonlarında pilot koruma bölgeleri oluşturulması planlanıyor. Türk ve Rus birliklerinin ateşkesi tespit ve gözlem faaliyetlerinde koordinasyonu sağlaması için ise çeşitli bölgelerde çok sayıda ateşkesi izleme irtibat bürosu oluşturulacağı belirtiliyor.

AKAR: İNŞAAT SÜRÜYOR

Çok kısa sürede orada olacağız

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına yönelik imzalanan mutabakata ilişkin “Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hâle gelmesine gayret gösterecekler” dedi.