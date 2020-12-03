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Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
03.12.2020 - 12:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde, 03 Aralık 2020 tarihinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir."
Etiketler : terörist,PKK,YPG,
750709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750709.aspx
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