Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum tarafını ödüllendiren ve Kıbrıs Türkü'nü cezalandıran süreç ve uluslararası politikanın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Eğer karşı taraf (Rum kesimi), AB ve BM şımartmalarıyla sanki hiçbir şey değişmemiş gibi 'Crans Montana'da kaldığımız yerden devam edelim, federasyon hedefinden sapmayalım' noktasındaysa 5+1 toplantısı sona erer ve onun devamında bir müzakere süreci başlamaz" diye konuştu.

Bakan Ertuğruloğlu, Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılım sürecinin başladığını ve bu konunun, yeni hükümetin de gündeminde olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

Maraş’ın askerî bölge kapsamından çıkarılarak sivil bölge olması gerçekleştirilecektir. Maraş açılımı kesinlikle devam edecektir. Dünyanın Ada'daki iki tarafa gerçek statüleriyle muamele göstermesi noktasına gelmesi hâlinde ancak uzlaşma yoluyla sorunların çözümü, zenginliklerin değerlendirilmesi, hak, hukuk ve adalet çerçevesinde paylaşımı gündeme gelecektir. Kıbrıs konusundaki her adımımıza ana vatanımızla birlikte karar verilir ve savunulur.