Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgilere göre AK Partili vekiller, idareye bu kadar geniş yetki verilmesinin doğru olmadığını dile getirince, yeni önerge hazırlandı. Önergeye göre, dernek yönetim ya da yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması soruşturma aşamasında değil; kovuşturma aşamasında mümkün olabilecek. Bu durumda, bir dernek yöneticisinin görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması ancak mahkeme aşamasında söz konusu olacak. Soruşturma aşamasında görevden uzaklaştırma mümkün olmayacak.