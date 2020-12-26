Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da eylem hazırlığı içerisinde bulunan 1’i Mısır (Kadın) 3’ü Irak (Erkek) uyruklu olmak üzere 4 DEAŞ terör örgütü mensubu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Ankara ve Eskişehir ilinde yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.