Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak
28.12.2020 - 00:44 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 00:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,yeni tip koronavirüs,aşı,
755910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755910.aspx
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