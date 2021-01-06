Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplanma yasağı getirmişti. Eylemciler bunun üzerine Kadıköy'e gitti. Eyleme, CHP'li isimler ve DİSK de destek verdi. CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'le birlikte bazı milletvekillerinin de alanda olduğu görüldü. Eyleme çok sayıda yasa dışı sol örgüt üyesinin katılması beklenirken, emniyet güçleri de yerlerini aldı.

TOMA'ların, eylem yapılması planlanan bölgede konuşlandığı görüldü.

Eylemciler yaptığı açıklamada "Yalnızca Boğaziçi’nden ibaret değiliz, tüm öğrencilerin ve ülkenin bütününün, yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyen kadınların ve LGBTİ+’lerin, işçilerinin ve bilumum emekçi ve ezilenlerinin demokratik taleplerini dile getirmek için buradayız" dedi. Gezi olaylarındaki gibi bazı istekte de bulunan eylemciler, gözaltına alınan militanların serbest bırakılmasını, Melih Bulu'nun istifa etmesini, bütün üniversitelerde seçim yapılmasını istedi.