Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan ve İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışması başlatıldı. FETÖ terör örgütünün mali kaynağını oluşturan iş adamları ve ‘ByLock’ kullanıcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.