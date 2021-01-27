Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Taslak yakın zamanda TBMM gündemine gelecek. Aşırı kullanım, mevzuat eksikliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi sebeplerle su varlıklarımız hayati bir tehdit altında. Ülkemiz su zengini değil. Bu taslak sayesinde suyu aktif olarak kullanıp israfı engelleyebiliriz. Kuraklığa karşı kaynakların sürdürülebilir olmasını sağlarız” dedi.

TASARIDA NELER VAR?

* Her bina ve endüstriyel kuruma ‘su yöneticisi’ belirleme ve sertifika alma mecburiyeti getirilecek.

* Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütün bunları organize edecek SUVER Genel Müdürlüğü kurulacak.

* Oluşturulacak Su Verimliliği Koordinasyon Kurulu, su stratejileri ve planları hazırlayacak.

* Binalarda hayat standardı, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi düşmeden su tüketimi azaltılacak ve topyekûn bir seferberlik başlatılacak.