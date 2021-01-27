Susurluk ilçesinden geçen İstanbul İzmir otoyolunun Bursa istikameti Yahyaköy viyadüğünde meydana gelen tek taraflı trafik kazasına aynı araçta bulunan ve isimleri tespit edilemeyen 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye birimlerince trafik kazasına müdahale edilirken, yaralılar 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.
İzmir-İstanbul otobanında trafik kazası: 5 yaralı
27.01.2021 - 11:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir İstanbul otobanı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi sınırları içinde yağış sebebiyle yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,İstanbul,trafik kazası,
763110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763110.aspx
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