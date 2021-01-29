Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrolaşmanın nasıl yapıldığı deşifre oldu. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü anlattı. Nas "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullandı.

Mevsimlik işlere bile...

Nas "Mevsimsel işçiler var. Üç aylık dört aylık. Özellikle geçen sene kış bakımıyla ilgili arkadaşlar "Yahu üç aylık işe niye bizim örgütten arkadaşlar girmiyor" diye bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Ben de bilmiyordum. Mevsimsel işlerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle. Onlar devam edecek. Eğer kendisi çalışmak istemezse oradan oluşan boşluğa birisini alabiliyorsunuz. Veya bütün kıdem tazminatlarını vermek durumundasınız. Bunu bilmiyorduk" dedi.