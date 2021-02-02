Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi
02.02.2021 - 14:18 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,MİT,Kandil,operasyon,
764598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764598.aspx
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