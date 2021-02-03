Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmamoğlu sosyal medya hesabından "Liyakatli, demokratik üniversite talebiyle şiddet içermeyen protestolar düzenleyen Boğaziçili gençlerle buluştuk. "Tek amacımız rektör atama yöntemine karşı bilimin ve üniversitenin onuruna sahip çıkmak" diyorlar. Gençlere şiddet son bulmalı ve yetkili makamlar onları dinlemeli. Boğaziçili gençlerin makul ve haklı talepleri şöyle; 1) Arkadaşlarımız serbest bırakılsın 2) Öğrencilere polis müdahalesi dursun 3) Medyada bize uygulanan, fiziksel ve duygusal karalama kampanyası son bulsun 4) Rektör istifa etsin, rektörlük seçimi üniversite bünyesinde olsun" şeklinde paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine Avukat Derya Yanık "İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem Bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz ya?" şeklinde cevap vererek şovu ifşa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağının sözünü veren İmamoğlu başkanlığında İBB iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş.'den 200, İstanbul Güvenlik A.Ş.'den 750, Metro İstanbul A.Ş.'den 200, Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 200, Park ve Bahçelerden 185, İspark A.Ş.'den 246, Beltur A.Ş.'den 175, Medya A.Ş.'den 72, Kültür A.Ş.'den 17 ve Belbim A.Ş.'den de 5 işçinin işine son verilmişti. Çoğu yıllardır İSMEK'te çalışan 2 bin 652 kişi de iş sözleşmesi yenilenmediği için fiili olarak işten çıkarılmıştı.