Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına yönelik tepkinin "en kuvvetli şekilde" dile getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi David Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.