Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.M, B.A, A.B. ve U.A'yı gözaltına aldı.

Adresteki aramada 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden B.A. ve A.B. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen ve "görevi kötüye kullanmak" suçundan arama kaydı bulunan U.A, savcılıktaki ifadesi sonrası salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.M. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soner Maçoğlu'nun, Tunceli Belediye Başkanının kardeşi olduğu ve hakkında daha önceden de uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.