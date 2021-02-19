Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir terör örgütü PKK, onun siyasi uzantısı HDP ve yandaşları Gara'da teröristler tarafından alçakça şehit edilen isimler 'jetler tarafından bombalandı' yalanına sarıldılar.

Asılsız iddialara cevap, Gara'da evlatları şehadet şerbeti içen ailelerden geldi. Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun cenazesini tespit ederken bütün şehitleri gördüğünü, üzerlerinde darp izleri olduğunu ve kurşunla öldürüldüklerini dile getirdi. Acılı baba Şehmus Kaya şunları söyledi: Şimdi bazı kişiler diyor ki, devlet bunları bombalamış. Bombardıman yapmış yani. Şimdi ben size söylüyorum, bir devlet uçakla veya bir şeyle bomba atarsa insan parçalanmaz mı?

Belçika'dan, Almanya'dan, birçok ülkeden beni arayıp, 'Senin oğlunu devlet öldürmüş. Devlet, jetlerle senin oğlunu bombardımana tutmuş. Öldürmüş' dediler. Bu sözlere kanmamız mümkün değil. Ben 7 yaşından beri silahın ne olduğunu biliyorum. Mardinli Kürt çocuğuyum. Benim oğlumun kurşunu göğsünden girmiş omuzundan çıkmış. Hayatta buradan vurulan kurşun buradan çıkar mı? Çıkmaz. Orada çok boğuşma olmuştur. Ben şahidim buna kendi ellerimle oğlumu yıkadım. O arkadaşlarla beraber.

"OĞLUMU PKK ŞEHİT ETTİ"

Acının başka bir merkezinden aynı tepkiler yükseldi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, şehidin naaşını teşhis için kendisinin gittiğini söyledi. Oğlunun, hain terör örgütü tarafından omzundan vurularak şehit edildiğini belirten Güler "Kolu, bacağı, her tarafı sağlamdı. Oğlumu PKK şehit etti. Bombalama yalan. Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Mehmet Nuri Ersoy, hepsi yanımdaydı. Devlet beni hiç yalnız bırakmadı, hep yanımdaydı. Cumhurbaşkanı’mıza 'PKK'nın kökünü kazı. 13 şehidin intikamını al' dedim. O da 'Tamam' dedi. Kılıçdaroğlu ile HDP bir oluyor, devletini karalamak istiyor. Cenazelerimizde bir şey yok, şehitlerimizde bir şey yok. PKK yapmış. Âdeta bir düğün konvoyu gidip şehidimi gömdüm. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

PKK'LI TERÖRİSTLER EKREM'İ SEKİZ YAŞINDA KAÇIRMIŞ

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi PKK vahşetine rağmen 534'üncü gününde devam ediyor. Siirt'in Şirvan ilçesinden gelen Erdal Şeflek, 27 yıl önce 8 yaşındayken memleketinden PKK'lı teröristlerce kaçırılan ağabeyi Ekrem için oturma eylemine dâhil oldu. Şeflek gazetecilere, ağabeyinin 1994 yılında çobanla hayvan otlatırken kaçırıldığını söyledi. Teröristlerin yaklaşık 400 hayvanı orada öldürdüğünü, ağabeyini de kaçırdığını anlatan Şeflek "Ağabeyimin en büyük hayali asker olmaktı. En son fotoğrafı da asker ağabeyleriyle çektirdiği fotoğraftır" dedi. Şeflek "Eyleme devam etmeye kararlıyım. Ağabeyim gelene kadar eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ SES YÜKSELTİYOR

Van’da Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Komitesi tarafından Gara şehitleri için düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi. PKK tarafından dağa kaçırılan Şırnak anneleri de HDP önünde düzenledikleri eylem 24'üncü haftasına girdi. Anneler, kar yağışı ve dondurucu soğuklara aldırmadan evlatlarını istemeye devam etti.

'HESAP' BİTMEDİ!

Gara'da PKK tarafından şehit edilen isimlerden 6'sının ailesi Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutuyordu. Evlatlarını defneden aileler nöbete kaldığı yerden devam edecekler. Acılı anneler bu defa HDP'ye hesap sormak için nöbete katılacaklar.