Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
MSB: 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi
23.02.2021 - 18:52 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
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