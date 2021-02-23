Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek" ifadeleri kullanıldı.