Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesinin daha önce hazırlıklarını duyurduğu üsse dair ilk görüntüler 24 Ekim'de kaydedildi.

Suriye'nin Doğu sınırında yer alan ve PKK işgalindeki el Omar bölgesine taşınan üs ekipmanlarının montajına başlandı. Bölge kaynakları uçak pistininde yer alacağı askeri üsse Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılacağını rapor ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri başta Rimeylan, Konika, el Omar Petrol sahaları olmak üzere Suriye petrollerinin yüzde 90’nını PKK ile birlikte kontrol ediyor. Halen Haseke, Deir el Zor ve Rakka’da halen 44 aktif kuyuda üretim sürerken Suriye’nin en büyük petrol rezervine sahip El Omar’da ABD askeri havaalanı inşaatı başlanmıştı.

Esed rejimi bu girişimi yasadışı ilan etmiş ve Amerika’nın DEAŞ bitti açıklamasına rağmen Suriye’deki varlığını sürdürdüğünü ve yeni üsler inşa ettiğini duyurmuştu.

Esed rejiminin resmi yayın organı SANA, Deir el Zor’da bulunan El Omar petrol bölgesinde yapımına başlanan ABD askeri havalimanının daha fazla petrolü çalma amaçlı olduğunu yazmıştı.