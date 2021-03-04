Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğramış, 9 personel şehit olmuş, 4 personel yaralanmıştı.
Bakan Akar ve komutanlar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti
04.03.2021 - 20:22 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
772147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772147.aspx
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