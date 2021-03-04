Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
04.03.2021 - 21:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Türkiye,
772161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772161.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER