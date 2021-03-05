Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Prof. Dr. İşgüzar “Türkiye’de başta anayasa değişikliği olmak üzere yasalarımızın yeniden elden geçilmesine ihtiyaç var. Biz talihsiz ve kötü dönemler yaşadık. Yaşanan darbeler ile hukuksuzluklar ve mağduriyetler yaşandı. Tüm bunları yeniden yaşamamak adına da kalıcı ve modern hukuk sisteminin olması gerekiyor. Bizim anayasalarımızın birçoğu ihtilal sonrasında darbeciler tarafından yapılmıştır. Bu bir demokrasi ayıbıdır ve bu ayıbın üstümüzden kalkması gerekiyor. Dolayısıyla, şu anda başımızdaki bir sivil iradenin olmasını şans kabul ederek, sivil otoriterinin bir anayasa yapmasının ülke bakımından ne denli önemli olduğunu anlamalıyız. İçeriği tartışmıyoruz, bu ayrı ama darbecilerin yaptığı anayasalar, kaynak ve yapılış anlamında meşru değildir. Dolayısıyla, sivil anayasaya ihtiyaç var” dedi.

HEYECAN VERİCİ

Adaletin, devletin temeli olduğunu vurgulayan İşgüzar “İnsan Hakları Eylem Planı, içerik bakımından planda, hepsi çok güzel temenniler yer alıyor. Ama önemli olan bu temennilerin doğru bir biçimde uygulanmasıdır. İnsan Hakları Eylem Planı çok güzel düşünülmüş, amaç olarak da hukuk camiası için heyecan verici bir çalışmadır” diye konuştu.

TOPLUM EĞİTİLMELİ

Uygulamanın eksiksiz olması için toplumun bu yönde eğitilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. İşgüzar “Tüm bunlara uygun hâkim ve savcı yetiştirmemiz gerekiyor. Kaymakam, vali, polis, asker, zabıta, belediyelerin temizlik işçileri gibi her kesimin çok iyi eğitilmesi gerekiyor" dedi.