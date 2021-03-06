Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.

Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 469 bin 98 ihbar ve şikâyet üzerine kontrolller yapılmıştır" ifadesini kullandı.