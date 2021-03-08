Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımında İYİ Parti lideri Meral Akşener ile HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlemesi İYİ Parti'de rahatsızlığa yol açtı.

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun da aralarında bulunduğu milliyetçi isimler rahatsızlığını dile getirdi.

Onlardan biri de Yeniçağ gazetesinin sahibi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik oldu.

Çelik sosyal medya hesabından "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i PKK'nın siyasi kolunun eş başkanı Pervin Buldan'la eşitlemeye kalkışmak haddini aşmaktır" ifadelerini kullandı. Çelik, İmamoğlu'na seslenerek, "Unutmayın ki; siz HDP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Bakış açınız bu ise sizinle yolumuzu ayırırız" dedi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de İmamoğlu’nun paylaşımına yine Twitter üzerinden "Gırtlak dokuz boğum, sekizini yut birini söyle. Vatandaştan İstanbul’u yönetmek için yetki istediniz. Birilerine güzelleme yapmak yakışmadı. Olmadı Ekrem İmamoğlu" ifadeleriyle cevap verdi.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Cevat Saraç “Bu Tweet için çok zorlandınız mı ? Tam bir Siyaset K*** olmuşsunuz! Yazık ! Hiç mi yüreğiniz sızlamadı?" diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Beril Gümüş "Sayın Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan ile tiyatroya giden eşinizin kadınlar gününü birlikte kutlayabilirsiniz. Şehit öğretmenler ile Sayın Meral Akşener'in kadınlar gününü ayrı bir paylaşımda kutlayın" dedi.

Yine İYİ Parti Kurucular Kurulu üyelerinden Emine Küçükali "Son derece münasebetsiz ve son derece şuursuz bir twit olmuş" ifade kullandı. Partinin kurucular kurulu üyelerinden Musa Ertugan, mesajı şiddetle reddettiklerini bildirdi.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sevinç Gümüş "Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in terörist canilerin ismiyle bile yan yana gelmeyi ar sayarız!Kime ve hangi amaca hizmet etmektesiniz" ifadesini kullandı.