Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı.

Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu.

Çocukların aileleri, binanın önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor.

Çocukların dedesi Mesut B., gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 13.30 sıralarında annelerinin çocuklara ekmek arası kızartma verdiğini belirterek, "Çocuklar arka taraftaki inşaat yerine gidiyor. Bodrum katında su birikmesi sonucu üzeri tahtayla kapatılmış. Çocuklar oraya düşerek vefat ediyor. Yetkililer olaya el attı Allah razı olsun. Suçlu olanları da adalete bırakıyorum cezalarını çeksin. Yüreğimiz acıdı başka canlar da acımasın. Sorumlular bulunsun istiyoruz devletimize sığınıyoruz." diye konuştu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kardeşlerin cenazeleri, buradaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Yeni Çekmeköy Mezarlığı'na götürüldü.

İki kardeşin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün 19.00 sıralarında Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde 8 ve 3 yaşlarında kardeş olan iki çocuğun kaybolduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince AFAD ekipleri ile birlikte çalışma yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Saat 01.00 sıralarında kayıp çocukların ikametinin arka tarafında tamamlanmamış bir inşaatın asansör boşluğunda su birikintisi olduğu görülmüş ve tahliye için itfaiye ekipleri çağrılarak çevrede gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının devamında suyun tamamen boşaltılması sonucu kayıp iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Belediyeden açıklama

Çekmeköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki inşaatta 2 çocuğu kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı ve ailenin acılarının paylaşıldığı ifade edildi.

Acı olayın yaşandığı inşaata, 2015 yılında yapı ruhsatı verildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"301 ada 4 ve 5 parsel üzerinde başlayan inşaat için bir süre sonra toprak sahibi tarafından tapu iptal davası açılmış. 2016 yılında sonuçlanan mahkeme kararı ile tapu iptal edilmiş ve bu karara istinaden inşaat durdurulmuş. Mahkeme kararını takiben belediye, mevcut durumu kayıt altına almak için seviye tespit tutanağı tutmuş. Müteahhit ve toprak sahibi anlaşmazlığı nedeniyle 5 yıldır inşaat halinde kalan yapı çevresi, belediye ekiplerinin denetimlerinde rutin olarak kontrol ediliyor. 28 Ekim 2020'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda kayıt altında bulunan yerinde tespit tutanağının yanı sıra inşaat Yapı Kontrol Müdürlüğü saha ekiplerinin rutin denetimlerinde de gözetim altında tutulmuştur. Yasal olarak belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen, iki kardeşin hayatını kaybetmesi, kurumumuzu da derinden üzdü."