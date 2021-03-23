Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altun’a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Hüseyin Gör’e İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, 8 ay 25 gün hapis cezası verilmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hüseyin Gör’e duruşmasız ceza verildiğini iddia etti. Türkkan, Altun'un fotoğrafının da bulunduğu paylaşımında "Duruşmasız ceza..! Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Hüseyin Gör adlı vatandaşa, duruşma dahi yapılmayan davada 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Avukat Mehtap Sert; 'Kendi mahkemelerini kurup, kendi yargılamalarını yapıyorlar' diyor" iddiasını ortaya attı.

ÇIRAY DA CEVABINI ALDI

Ardından devreye İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray girdi. Türkkan'ın paylaşımını alıntılayan Çıray, "Devleti yıktılar... İnşa ederken cumhuriyetin savcı ve hâkimlerine çok iş düşecek, çok" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan cevap gecikmedi. Türkkan'a "Türkiye devlet görevlisi, Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! “Basit yargılama usulünün... Duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu...” diye başlayan kısım" diye cevap veren Altın, Çıray için de "TBMM çatısı altındasın, ama CMK 251’den haberin yok. “Bilmemek ayıp değil, sorup öğrenmemek ayıp” derler ya, bu senin durumun için geçerli değil. Sen milletvekilisin. Bir milletvekilinin yasalardan habersiz olması ayıp, hele bu cehalete iftira eklemesi daha da büyük ayıp!" ifadelerini kullandı.

CMK 251 ne diyor?

Pekiyi İYİ Partililerin bilmediği Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 251. maddesi neyi öngörüyor?

Madde, basit yargılama usulünü kapsıyor.

Maddeye göre "Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir. Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle, 223 üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir. Mahkemece, koşulları bulunması hâlinde; kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya hapis cezası ertelenebilir ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir."

1 yıldır uygulanıyor

Söz konusu uygulama 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 01 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya kondu.

Türkiye genelinde, asliye ceza mahkemelerince 1 Ocak 2020-12 Mart 2021 tarihleri arasında 85 bin 175 dosyada basit yargılama usulünün uygulanması sonucu karar verildi. İddianamenin kabulünden sonra adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda 2 yıl sürecek yargılamalar, basit yargılama usulünde ortalama üç ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.