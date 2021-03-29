Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Kısıtlamaların hafifletilmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Ardından vaka artışları pik yaptı. Uzmanların beklentisinin çok üstünde olan bu artışın sebebi ise üç etkene dayanıyor: 1. İngiliz mutantı. 2. Aşıların tedarikindeki yaşanılan sıkıntı. 3. Yasakların hafiflemesi sonrası vatandaşlarda oluşan rehavet. İstanbul’da mutasyonlu virüse yakalananların oranı yüzde 70’ler civarında. Türkiye genelinde ise yüzde 80’i aştı. Daha hızlı yayılan bu varyant sonrası 25 gün içinde korona haritası ‘kırmızı’ya dönüştü. Aşıların gecikmesi de planları bozdu. Sağlık Bakanlığı, mart sonuna kadar 20 milyon kişiyi aşılamayı planlıyordu. Ancak şu ana kadar 15 milyon kişiye aşı vuruldu. Bunun sebebi ise firmaların aşı tedarikine yeterli cevap verememesi ve bürokratik aksaklıklar. Bu kanıyı onaylayan sağlık uzmanları, vatandaşları tedbirli olmaya davet ederken planlana takvimin bir ay geç işleyeceğini söyledi. Yani vakalardaki artış nisan ortasına kadar sürecek. Daha sonra düşüşe geçecek.

Bu arada, hastanelerdeki yük giderek artarken Sağlık Bakanlığının açıklayacağı haftalık vaka tablosu sonrası yeni tedbirler gelebilir. Özellikle nüfusa oranla en çok vakanın olduğu Samsun gibi illerde hastane kapasiteleri zorlanmaya başlarsa şehrin giriş çıkışlarının kapatılması başta olmak üzere birçok yasak uygulamaya konabilir. Tedbirlerin yine il il alınması düşünülürken hükûmet şimdilik “tam kapanma” gibi radikal bir karar almaya sıcak bakmıyor. Fakat yoğun bakımlar “alarm” vermeye başlarsa sokağa çıkma yasağı, iş yerlerinin yine paket servise geçmesi, düğün ve taziye gibi toplanmalara sınırlama getirilebilir.