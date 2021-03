Türkiye Gazetesi

Bir süredir Türkiye Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Said Ağabey, bu akşam fani âlemden dâr-ı bekaya göçtü. Merhum Enver Ören ağabeyimizin çok yakın dostu olan ve uzun yıllar İhlas Holding bünyesinde hizmet veren Said Ağabey, güler yüzü, şefkat ve merhametiyle sevenlerinin gönlüne taht kurmuştu. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'in de baba dostu olarak büyük saygı ve hürmet gösterdiği Said Arvas hoca, İslami ilimlerdeki derin bilgisiyle senelerce gazetemizin okuyucularını aydınlatan bir alimdi. Geride derin boşluk bırakarak aramızdan ayrılan merhum Said Hocamızı yarın saat 15.00'de İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'nda ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak şefaatlerine kavuştursun. Allahü teala ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin.



KİMDİR?



1942 senesinde Van'da doğan Mehmet Said Arvas, Seyyid Fehim Hazretlerinin hem anneden hem babadan torunudur. Annesi ile babası amca çocukları idi. Medreselerde 10 sene tahsil yaptı. Arabi kitaplar okudu. Van’da Diyanet'e bağlı otuz sene imamlık yaptı. Oradan emekli oldu. Son olarak İstanbul Yenibosna’daki İhlas Yuva Mescidi'nde hizmetlerine devam ediyordu.

Sait Amca'nın babası, Seyyid Fehim-i Arvasi hazretlerinin oğlu Seyyid Hasan Efendinin oğlu Muhammed Reşid Efendidir. Annesi ise Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin oğlu Seyyid Nizameddin amcanın kerimesi idi. 3 yaşında iken babasını 1945 yılında kaybeden M. Said Amca, Arabi ve diğer dinî bilgiler eğitimini Merhum Müftü Kasım Arvas Efendi'den ve Molla Münevver Efendi'den tamamlamıştı.



1962 tarihinde Van’da imam olarak göreve başlayan M. Said Amca aynı zamanda sohbetleri ve vaazları ile Van halkının gönlünü fethetmişti.

1'i erkek 3 evlat sahibi olan M. Said Amca, gazetemizde 6 Eylül 2007 tarihinden itibaren İslami sohbetler yazmaya devam ediyordu.



VAN'DAN İSTANBUL'A...



Sevenlerinin gönlünde derin hüzün bırakarak aramızdan ayrılan Said Arvas amca, 8 yıl önce ahirete irtihal eden merhum Enver Ören ağabey ile 1975'te tanışmıştı. Bir hatırasında, ebediyete ulaşan dostluklarını şu sözlerle anlatmıştı;



Enver ağabeyin seyyidlere sevgisi çoktu. Bilhassa Seyyid Fehim hazretlerinin torunu olmam hasebiyle bize biraz daha fazla sevgi gösterdiler. Bizi İstanbul'a davet ettiler. O zaman vazifeliydik. İmamdık Van'da. Bana buyurdu ki: "Seni İstanbul'a nakledelim. Biz de arkanda namaz kılarız."



Birkaç cami için uğraştılar ama olmadı. Enver Abi bizi o kadar çok ısrarla davet ediyordu ki bütün yolları deniyordu. Neticede emekli olduk. "Tamam artık Said Abi gelebilirsin" buyurdu. Biz de geldik 1992 senesinde. O günden sonra da bir daha hiç kopmadık. Enver abi organize ettiği bütün iftarlarda bizi yanına oturtur ve yemek duasını mutlaka bize yaptırırdı. Onun vefatının ardından kıymetli evladı Ahmet Mücahid Ören bey de hep duamızı aldı ve babası gibi bizi hiç yanından ayırmadı. Rabbim bizleri hiç ayrılık olmayan yerde, Peygamber efendimizin şemsiyesi altında buluştursun inşallah.