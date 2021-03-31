Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yurt içindeki mücadelenin, örgütün yurt içi finans kaynaklarını büyük ölçüde ortadan kaldırdığı ve örgütün yönetim organizasyonunu zayıflattığı, buna karşılık örgütün güncel yapılanmasının, yurt dışına çıkan örgüt üyelerinin geliştirdikleri ağın finansmanıyla varlığını sürdürdüğü belirtildi. Dağılımın önlenmesi amacıyla "örgüt üyelerine yakalanmamaları için yer ve imkân sağlanması, tutuklanan ve hüküm giyen örgüt üyeleri ile ailelerinin sahiplenilmesi" gayretine bulunulduğu aktarılan iddianamede örgütün aktüel yapılanmasının kullandığı terminolojide "Yusuf" ve "mağdur" olarak adlandırılan tutuklu ve hükümlü örgüt üyeleri ile ailelerine maddi yardım yapan gruba "muavenetçi"ler dendiği belirlendi.