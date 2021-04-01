Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) 26 personelden oluşan ekip, geçen hafta cumartesi Bangladeş'e ulaştı, hafta başında işe başlayan ekip sahra hastanesini yeniden inşa ediyor.

AFAD Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanı Salih Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp yangınının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve TOKİ heyetiyle hızlı bir şekilde Cox's Bazar bölgesine geldiklerini söyledi.

Yangında Türk sahra hastanesinin ve yaklaşık 1400 bambu evin kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Altınay, yangın öncesinde Türk sahra hastanesinin 10 doktor ve 20 sağlık personeliyle hizmet verdiğini hatırlattı.

Bölgede mültecilere hizmet veren hastanenin yeniden inşa çalışmalarına başladıklarını belirten Altınay, "Şu an gördüğünüz gibi, 1400 metrekare kapalı olmak üzere 4 bin metrekare açık alanda hizmet verecek hastanemizi inşa ediyoruz. Barınma açısından etkilenen yerlerin inşasına en kısa sürede başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslüman mülteciler çok zor şartlar altında yaşıyor

Altınay, Kutupalong bölgesinde 800 bin Arakanlı Müslüman mültecinin bölgedeki 24 kampta çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Myanmar'da yürüttükleri insani yardım faaliyetlerini, 2017'den itibaren Bangladeş'e kaydırdıklarını aktaran Altınay, Türkiye'nin 4 bin 620 bambu ev ve tam teşekküllü bir sahra hastanesini hizmete sunduğunu hatırlattı.

Sahra hastanesi, yangından önce günde 1000 hastaya tıbbi hizmet sağlıyordu.

Hastane kayıtlarına göre, kurulduğu 2018'den bu yana hastane, toplam 512 bin 101 hastaya hizmet verdi.

Yangında 28 kişi hayatını kaybetmişti

Balukhali mülteci kampında 23 Mart'ta çıkan yangında 28 kişi ölmüş, en az 40 kişi yaralanmış, 10 bin barınak kül olmuş ve felaketten 55 bin mülteci etkilenmişti.

Facianın görgü tanıkları, alevler barınaklara ulaştığında çocuklar ve yaşlıların teller nedeniyle kamptan çıkamadığına şahit olduklarını, dikenli tellerin yardımları yavaşlattığına ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşımını aksattığına işaret etmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları da kampların bazı bölümlerini çevreleyen dikenli tellerin kaldırılması çağrısı yapmıştı.

Diğer yandan, Bangladeş Mülteci Komiseri Shah Rezwan Hayat, dikenli tellerin kurtarma çalışmalarını aksattığına inanmadığını, kamplarda yeterince çıkış kapısının bulunduğunu savunmuştu.

İnsan hakları gruplarına göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan kampların, belli noktalarını çevreleyen 28 kilometrelik dikenli tel bulunuyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.