Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

ABD ve Avrupa, Türkiye’nin yüzlerce delil sunmasına rağmen hiçbir FETÖ mensubunu iade etmiyor. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde hep oyalama taktiği kullandı. Türkiye ise FETÖ’cülerin peşini bırakmayarak ısrarla iade taleplerini yineliyor. Adalet Bakanlığı’nın 2020 verilerine göre, aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika’nın da bulunduğu 105 ülkeden, yaklaşık 500’ü terör suçlusu olmak üzere 800’e yakın suçlunun iadesi istenirken, bunların sadece 81’i iade edildi.

İade edilenlerin büyük çoğunluğu adi suç kapsamında olan suçlular. En çok suçlunun iade edildiği ülke olan Gürcistan’dan, geçtiğimiz yıl 24 kişi getirildi. Ayrıca, Almanya sekiz, Fransa ile Bulgaristan beşer, Belçika ile Ukrayna dörder, Hollanda üç, İngiltere, İspanya ve Kırgızistan ikişer, Belarus, Cezayir, İtalya, Kosova ve Macaristan ise birer suçluyu iade etti. FETÖ’cülerin olmadığı öğrenildi.

FETÖ’YÜ ANLATMAYA DEVAM

Adalet ve Dışişleri Bakanlığı, FETÖ’cülerin iadesi için bu yıl da çalışmalarını sürdürecek. Yapılan ikili görüşmelerde, özellikle FETÖ’nün nasıl bir terör örgütü olduğu, örgüt mensuplarının ülkedeki faaliyetleri ve iade edilmesi gerektiği ifade edilecek. Önümüzdeki dönemde ABD ile liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerde de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade talebi tekrarlanacak.