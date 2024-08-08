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78 ilde 'Mercek-22' operasyonu! 1.790 silah ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik 78 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-22' operasyonlarında 1.790 silah ele geçirildi, 1.847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 78 ilde son 5 günde 'Mercek-22' operasyonları düzenlendi.Operasyonlar sonucu 1.055 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 405 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1.790 silah ele geçirildi, 1.847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" diyen Bakan Yerlikaya, operasyona dair şu detayları paylaştı:

"İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;

  • İstanbul'da 164 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 248 şüpheli gözaltına alındı.
  • İzmir’de 65 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı.
  • Adana’da 59 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı.
  • Diyarbakır’da 49 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gaziantep’te 43 tabanca, 25 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Ankara, Bursa, Konya, Mersin, Amasya, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir, Kayseri, Aydın, Mardin, Sakarya, Malatya, Manisa, Muğla, Trabzon, Erzurum, Kars, Batman, Kastamonu, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Tokat, Adıyaman, Çorum, Düzce, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar, Bingöl, Osmaniye, Sivas, Yalova, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Giresun, Isparta, Kırşehir, Rize, Siirt, Van, Zonguldak, Erzincan, Muş, Ordu, Bolu, Burdur, Edirne, Gümüşhane, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Uşak, Yozgat, Çankırı, Denizli, Kütahya, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bilecik, Karabük, Sinop ve Tunceli’de düzenlenen “Mercek-22” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1.790 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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