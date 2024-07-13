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75 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-21' operasyonu! Yüzlerce kişi kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son 5 günde 75 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-21' operasyonunda 1.564 silah ele geçirildi ve 1.819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Silah kaçakçılarıyla mücadeleye hız kesmeden devam eden emniyet güçleri, 75 ilde 'Mercek-21' operasyonu düzenledi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "75 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-21” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1.033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1.564 silah ele geçirildi ve 1.819 şüpheli hakkında işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

"SUÇ ODAKLARIYLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Yerlikaya, paylaşımında şu detaylara yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;

İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 245 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 102 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat,  Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkâri, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars’ta düzenlenen “Mercek-21” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1.564 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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