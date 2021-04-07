TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlanarak müsaade istedi. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur’a yardım edilmesini istedi. Uygur tansiyonunun düştüğünü ifade ederken, Erdoğmuş oturuma ara verdi.
AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde fenalaştı
07.04.2021 - 17:31 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.
Etiketler : AK Parti Milletvekili Belgin Uygur,
780742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780742.aspx
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