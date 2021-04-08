Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca operasyonlar devam ediyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi.
Eren-10 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi
08.04.2021 - 11:59 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Eren-10 Operasyonu'nda Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,Eren-10 Operasyonu,
780923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780923.aspx
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