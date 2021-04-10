Şentop, Twitter hesabından "#PolisTeskilatı176Yasında" Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda "Ülkemizin emniyetini ve huzurunu temin için canı pahasına çalışan polislerimizin, bütün emniyet mensuplarımızın '#PolisHaftası'nı' kutluyorum. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
TBMM Başkanı Şentop, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı
10.04.2021 - 21:24 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Etiketler : TBMM Başkanı Şentop,
781576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781576.aspx
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