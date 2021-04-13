Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtilerek, Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı. MSB paylaşımda, “FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.
Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiden 2'si FETÖ mensubu çıktı
13.04.2021 - 13:29 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,FETÖ,Yunanistan,
782306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782306.aspx
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