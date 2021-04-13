Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtilerek, Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıstan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu açıklandı. MSB paylaşımda, “FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.