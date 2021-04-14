Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Gençlik Kolları MKYK’sını toplayacak. Toplantıda, Erdoğan’a Gençlik Kolları tarafından, 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik hazırlanan projelerle ilgili sunum yapılacak. Bunlar arasında ‘İlk oy ilk heyecan’ projesi de bulunuyor. Gençlerin ve Z kuşağının AK Parti’ye bakışının masaya yatırılacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeye onay vermesiyle teşkilat, çalışmalarına başlayacak. Gençlerin AK Parti’ye niçin oy vermesi gerektiği, eski Türkiye’nin nasıl olduğu ve 2023’ün öneminin anlatılmasına yönelik değerlendirmeler de yapılacak. Yine, sosyal medyanın bu süreçte daha aktif kullanılması sağlanacak. Özellikle Türkiye’nin AK Parti döneminde ulaşım, sağlık, köprü, otoyol, havalimanları, savunma ve uluslararası alanda attığı adımların anlatılacağı görsel videolar sosyal medyadan paylaşılacak. Öte yandan AK Parti tarafından daha önce yapılan bir çalışmada gençlerin oy kullanmasında ailelerinin yüzde 75 etkisinin olduğu belirlenmişti. AK Parti, bu çalışmayı da göz önüne alarak genç seçmenlerin aileleriyle bire bir temas kurmayı hedefliyor.