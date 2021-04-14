Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi, onların sorularını cevapladı.

Buluşmaya dair Twitter'dan videolu paylaşım yapan Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL SORUSUNA CEVAP

Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında sorulan sorulardan biri Kanal İstanbul projesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''#KütüphaneSöyleşileri'nin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız'' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili olarak ''42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçler hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö'yle yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi, dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis etmiş bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbulumuzu, İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır.'' dedi.