Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

‘Seninle, Gençlikle, Geleceğe’ isimli kitabın giriş kısmında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri, yaptıkları ve dünyaya karşı duruşuyla Türkiye’nin değil, dünyadaki pek çok coğrafyanın geleceğini değiştirdiği belirtildi. Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu şiir, 2007 yılında yüzde 47 ile iktidar olmasının ardından partide yaptığı balkon konuşması, 2009’da Davos’taki ‘One minute’ sözleri ile 15 Temmuz darbe girişimindeki çağrısı yer aldı. Yine kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında sıklıkla kullandığı ‘yerli ve millî’, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’, ‘kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi’, ‘ileri demokrasi’, ‘siyasetin tek limanı ahlaktır’, ‘din teröre sıfat olamaz’, ‘durmak yok, yola devam’, ‘hedef 2023’, ‘rabia’, ‘dünya beşten büyüktür’, ‘milletin adamı’, ‘biz emri dağdan değil, hak’tan ve halktan aldık’, ‘inlerine gireceğiz’, ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ ve ‘yeni Türkiye’ gibi sözleri de bulunuyor. Bu sözlerin ne manaya geldiği de tek tek anlatılıyor.

AYASOFYA’NIN DİRİLİŞİ

Kitabın son kısmında ise ‘Ayasofya’nın dirilişi’ başlığı altında şu ifadelere yer veriliyor: Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir.