Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı yarın Cenevre'de başlıyor. Üç gün sürecek zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis’in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın temsilcileri katılacak. Tarihi görüşme öncesi Tatar, Türkiye'yi ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki lider Cenevre'de hangi konuların ele alınacağını müzakere etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu toplantıda Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edileceği belirtildi.