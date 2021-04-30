Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.

Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Antalya, Isparta ve Burdur'daki durumu değerlendiren bir toplantı yapacağız. Akşam yapacağımız toplantıdan sonra vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.