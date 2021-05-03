Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleri ile operasyonlarda ele geçirilen dokümanlardan yola çıkılarak hazırlanan raporda, terör örgütünce kaçırılarak dağa götürülen 10-18 yaşlarındaki kız çocuklarına uygulanan cinsel istismar, taciz, fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutları ortaya çıkarıldı.

Raporda, PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP'nin aracılık ettiği bilgisine değinildi. HDP'nin PKK'ya nasıl eleman kazandırdığı raporda şu şekilde yer aldı: Çocuk ve gençlerin HDP'nin il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilmeleri, parti il ve ilçe binalarında vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bunun neticesinde hedef alınan çocuklar ve gençler ilk aşamada terör örgütüne aşina oluyor, sonrasında akran etkileşimiyle örgüte katılmaya özendiriliyor.

10-15 yaş aralığındaki çocukların kaçırılarak, 15-17 yaş aralığındaki çocukların ise manipülasyon ve propaganda yoluyla örgüte katılımlarının sağlandığı belirtilen raporda "Örgüte katılan kadınların çocuk denebilecek yaş grubu olan 10-18 yaş aralığında ve yüzde 52,8'inin ise ilkokul mezunu olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

İNTİHARLAR ARTTI

Terör örgütünün dağ yapılanmasına çeşitli yöntemlerle katılmaları sağlanan kadınların birçoğunun psikolojik ve fiziksel şiddete dayanamayarak ölümü göze alıp örgütten kaçtığının anlatıldığı raporda "Örgütün gerçek yüzünü gören kadınların en fazla 5-6 yılın ardından örgütten kaçışlar görülmektedir" denildi.

Raporda, örgüt içindeki infaz ve intihar olayları ise "PKK/KCK içerisinde yaşanan intihar ve infaz olayları, örgütün sözde üst düzey yönetimi tarafından gizlenmekte, hatta 'çatışmada öldü' şeklinde yalan haberlerle üstü örtülmektedir. Kötü muamele, taciz, istismar ve tecavüz olaylarıyla karşılaşan kadın örgüt mensupları, yaşadıkları bunalım ve depresyondan kaçış yolu olarak intiharı seçmektedir" ifadeleriyle açıklandı.