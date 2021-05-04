Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rodrigo E. Arcos Castro’nun eşi, çocuğu ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili Büyükelçisini kabul etti
04.05.2021 - 14:44 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro’yu kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,şili,
787684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787684.aspx
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